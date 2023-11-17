 فينيسيوس أساسيا في تشكيل البرازيل لمواجهة كولومبيا بتصفيات مونديال 2026 - بوابة الشروق
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فينيسيوس أساسيا في تشكيل البرازيل لمواجهة كولومبيا بتصفيات مونديال 2026

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 1:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 1:46 ص

أعلن فرناندو دينيز المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الذي سيخوض مواجهة كولومبيا اليوم الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستضيف منتخب كولومبيا نظيره البرازيلي على ملعب متروبوليتانو، في الثانية من صباح اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب البرازيلي كما يلي:

أليسون بيكر في حراسة المرمى 

الدفاع: إيمرسون رويال - ماركينيوس - دوس سانتوس - رينان لودي

خط الوسط: مورا - أندريه - رافينيا

الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - جابرييل مارتينيلي.


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