رويترز: مقتل مسئول العلاقات الإعلامية بحزب الله في غارة إسرائيلية على بيروت

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نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين لبنانيين، قولهما إن غارة إسرائيلية على بيروت تسببت في مقتل مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف.

وفي وقت سابق، أفادت قناة «الجديد» باستهداف عفيف، في الغارة الإسرائيلية على مبنى حزب البعث في منطقة رأس النبع بالعاصمة اللبنانية.

وأظهرت اللقطات التي تداولتها وسائل إعلام لبنانية، حجم الدمار الهائل الذي تسببت به الغارة في المنطقة.

فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن «غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح».

وأوضح مراسل الوكالة الوطنية للإعلام، أن المبنى يضم مقر حزب البعث العربي الاشتراكي، ومؤلف من 7 طبقات تم تدمير معظمها.

ونوه أن الغارة أدت إلى دمار كبير، وتضرر عدد كبير من السيارات، بالإضافة إلى حالة ذعر بين سكان الشارع المستهدف.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني هرعت إلى المكان؛ لإنقاذ عدد من العالقين.

وأفاد بأن اتصالًا تحذيريًا ورد سابقًا إلى أحد سكان المبنى المجاورة بضرورة الإخلاء، إلا أنه لم يؤخذ على محمل الجد.