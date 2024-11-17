 الرئيس الصيني لبايدن: الدول الكبرى لا تسعى لأسوار عالية في فناءات صغيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني لبايدن: الدول الكبرى لا تسعى لأسوار عالية في فناءات صغيرة

د ب أ
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 1:30 ص | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 1:30 ص

خلال لقائهما الأخير، أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي جو بايدن بأن"الصين مستعدة للعمل مع إدارة أمريكية جديدة".

واجتمع الرئيسان اليوم السبت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ(أبيك) السنوية. وكان من المتوقع أن يحث بايدن شي جين بينج على إقناع كوريا الشمالية بوقف تعميق دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان، حيث سيغادر بايدن منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وهناك الكثير من الغموض بشأن ما يخبئه المستقبل في العلاقات الأمريكية-الصينية تحت قيادة ترامب، الذي أطلق في حملته الانتخابية وعدا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.

وقال شي لبايدن: "الأسوار العالية في الفناءات الصغيرة ليست ما يجب أن تسعى إليه الدول الكبرى".


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