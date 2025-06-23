بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي في العالم يتغير بشكل ديناميكي، مشيرا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع خريجي الجامعات العسكرية الروسية: "أصدقائي الأعزاء، يشهد الوضع الدولي الراهن تغيرات ديناميكية. نرى كيف تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد، كما تجر قوى غير إقليمية إلى الصراع. كل هذا يدفع العالم إلى نقطة خطيرة للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد بوتين أن بعض الساسة في الغرب يخططون لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشيرا إلى أن التاريخ لم يعلمهم شيئا.

وتابع بوتين "نعلم أنه في قمة الناتو المقبلة، يخططون للإعلان عن بدء برنامج واسع النطاق لتعزيز قدرات الحلف. ولتحقيق ذلك، ستزاد الميزانيات العسكرية لدول الناتو".

وأضاف بوتين "في الوقت نفسه، تنفق دول الحلف بالفعل على الأغراض العسكرية أكثر مما تنفقه دول العالم مجتمعة. ومن هنا يتضح من يثير هذا الأمر حقا، العسكرة العالمية وسباق التسلح".

وأضاف بوتين "علينا أن نواصل العمل معا لتطوير القوات المسلحة، وزيادة فعالية جميع الهياكل المسئولة عن أمن البلاد. إنني على ثقة بأنكم ستؤدون واجباتكم بمسؤولية وتفان كبير، وستخدمون روسيا وشعبنا بإخلاص وتفان".

وأردف بوتين أن الغرب اختلق قصة رعب حول "تهديد روسي" محتمل لتخويف الشعب.