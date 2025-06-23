مسئول إيراني: إسرائيل استهدفت 206 مواقع في طهران منذ 13 يونيو

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أعلن رئيس الإسعاف والطوارئ في العاصمة الإيرانية طهران، محمد إسماعيل توكلي، الإثنين، أن إسرائيل شنّت هجمات على 206 مواقع في طهران، منذ 13 يونيو الجاري.

وأدلى توكلي بهذه التصريحات خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، قدّم خلالها معلومات حول الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال توكلي: "إسرائيل استهدفت 206 مواقع في طهران. 90% من هذه المواقع هي منازل تعود لمدنيين".

وأشار المسئول الإيراني إلى أن حصيلة الضحايا في العاصمة شملت 39 امرأة و12 طفلًا.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، ببدء عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "بشائر الفتح"، استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

بينما أدانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في أراضيها واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد، وفق بيان متحدث الخارجية ماجد الأنصاري.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفي 21 يونيو الجاري، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المدنيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية بلغ 430 شخصًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 3500.

من جهته، أعلن مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل أن الرد الإيراني أسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 1272 آخرين.

وأدانت العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا، الهجمات التي شنتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

بدورها الولايات المتحدة، لم تكتف بدعم عدوان إسرائيل عسكريا واستخباريا ولوجستيا، إذ شنت وفجر الأحد الماضي، عدوانا عسكريا جويا مباشرا ضد منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الإستراتيجية في إيران.