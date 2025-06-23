الكرملين: الدعم الروسي لإيران مرتبط باحتياجاتها

- متحدث الكرملين قال إن روسيا عرضت الوساطة على طهران وأعلنت موقفها بشأن الهجمات التي تتعرض لها

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إن طبيعة الدعم الذي تقدمه موسكو لإيران لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي يعتمد على احتياجات طهران في المرحلة المقبلة.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية الاثنين من العاصمة موسكو، أن روسيا عرضت الوساطة على طهران وأعلنت موقفها بشأن الهجمات التي تتعرض لها، معتبرا أن هذه الخطوات "نوعا من الدعم أيضا".

وتابع: كل شيء يعتمد على ما ستحتاجه إيران في المستقبل.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تدين العدوان على إيران، محذرا من تداعيات تزايد عدد الدول المنخرطة في الصراع وارتفاع مستويات التوتر بالمنطقة.

وبخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تغيير النظام في إيران، أكد بيسكوف أن قرار هذا الأمر يعود للشعب الإيراني وليس لأي دولة أخرى.

كما أوضح متحدث الكرملين أنه لا توجد خطة لعقد مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي بشأن التوتر الإيراني الإسرائيلي، لكنه أشار إلى إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات عبر عدة قنوات مختلفة.

وأفاد بأن الهجمات ضد إيران لم تؤثر سلبا على الحوار بين موسكو وواشنطن، مشددا على أن هذه الملفات مستقلة عن بعضها البعض.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.