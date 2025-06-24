روسيا والصين وباكستان تطالبان بقرار أممي ضد ضربات أمريكا على إيران ووقف إطلاق النار

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وزعت روسيا والصين وباكستان مشروع قرار على مجلس الأمن يدين الضربات الأمريكية على إيران ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وسط توقعات بأن تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لإسقاطه بصيغته الحالية.
ومن الممكن أن يتغير ذلك خلال المفاوضات.
وينص المشروع على "الإدانة بأشد العبارات للهجمات على المواقع والمرافق النووية السلمية" في إيران، والتي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
كما يدعو مشروع القرار إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في النزاع بين إسرائيل وإيران، وتوفير حماية عاجلة للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والتوصل إلى حل دبلوماسي لقضية إيران النووية يضمن "طبيعتها السلمية البحتة" مقابل رفع العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف المفروضة على إيران.