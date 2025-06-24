روسيا والصين وباكستان تطالبان بقرار أممي ضد ضربات أمريكا على إيران ووقف إطلاق النار

سفارة اليمن في مصر تعقد ندوة حول تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على البلدين

خبير عسكري: الضربة الإيرانية على العديد بلا قيمة.. والقصف الأمريكي على إيران لا يتعدى منشآت خرسانية

حزب حماة الوطن يدين عدوان إيران على قطر ويشيد بالموقف المصري: لا للحرب.. نعم للحوار

خطة مشتركة بين التنمية المحلية ويونيسف لتعزيز حماية الطفل في المحافظات ودعم قرى حياة كريمة