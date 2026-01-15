انتهت المهلة التي أعلنها الجيش السوري عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، بما يقتضى عدم خروج أي مدني من المعبر الذي حددته وزارة الدفاع.

وحملت مديرية الإعلام في محافظة حلب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولية منع الأهالي من الخروج عبر المعبر الذي حددته هيئة العمليات العسكرية.

وقالت: "في إطار استمرار سياسته العدائية تجاه المواطنين واستمرار القصف واستهداف نقاط الجيش العربي السوري ومناطق المدنيين شرق حلب بقذائف الهاون والطائرات المسيرة، يقوم تنظيم قسد ومنذ صباح اليوم بعرقلة خروج المدنيين من دير حافر ومسكنة باتجاه مناطق سيطرة الدولة، وعدم السماح لهم بالخروج من ممر حميمة الإنساني الذي أعلنت عنه إدارة المنطقة ".

وأكدت مديرية الاعلام أن "منع تنظيم قسد خروج الأهالي تسبب بصعوبات وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين الذي يضطرون للجوء إلى بعض الطرق الخطرة على خطوط التماس وبعض الممرات المائية غير المؤهلة لعبور آلاف المدنيين خصوصا بعد تدمير تنظيم قسد لعدد من الجسور في المنطقة".

وقالت المديرية "محافظة حلب استجابت في منطقتي دير حافر ومنبج بافتتاح عدد من مراكز الإيواء المؤقتة مع تأمين جميع الخدمات للمواطنين، ريثما تنتهي العمليات العسكرية في المنطقة واستمرار هذه السلوكيات والرفض المستمر في الخضوع لسلطة الدولة ومؤسساتها يجعل من هذا التنظيم مصدر قلق للسوريين ويهدد حياتهم الآمنة ويعيق عجلة التنمية والاستقرار.

وقال محمد الخضر من مدينة دير حافر الذي وصل إلى قرية الكيارية شمال مدينة دير حافر: "بعد منع قوات قسد الأهالي من الخروج... قام الأهالي بالتوجه الى الأراضي الزراعية والطرق الفرعية وللوصول إلى قناة الري والعبور إلى القرى التي يسيطر عليها الجيش السوري ".

وأضاف الخضر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "منذ ساعات الصباح توجه آلاف من أبناء مدينتي دير حافر ومسكنة إلى معبر حميمة، لكن قوات قسد منعت الأهالي من الوصول الى قرية حميمة (5 كيلومترات غرب دير حافر)، وتوجهوا إلى قرى ريف دير حافر الشمالي والجنوبي".

وقال الخضر: "منذ ساعات الصباح قام مسلحون لا يتحدثون اللغة العربية وترافقهم نساء منقبات وعناصر من النظام السابق بالسيطرة على أغلب المنازل وطرد الأهالي منها ".

وفي ريف مدينة مسكنة (حوالي 100 كيلومتر شرق حلب) قال أحمد سليمان لـ (د ب أ) إن "سيطرة عناصر قسد على أغلب المنازل يعرض الأهالي للخطر نظرا لوجود طائرات استطلاع تحلق طوال النهار، وبث قصف معمل السكر الذي حولته قسد إلى مقر لها الرعب في نفوس الأهالي؛ لذلك غادروا المدينة".