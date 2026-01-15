تسريبات غازية في قابس جنوب تونس تتسبب في حالات اختناق جديدة

أصيب على الأقل 30 تلميذا في مدارس بمنطقة شط السلام في ولاية قابس جنوب تونس اليوم الخميس، بسبب تسريبات غازية من المجمع الكيميائي، في وقت يضغط فيه السكان في احتجاجات متواترة من أجل تفكيك الوحدات الصناعية للمجمع.

وأظهرت مقاطع فيديو بوسائل إعلام محلية نقل وحدات من الحماية المدنية لتلاميذ في حالة إغماء، من منطقة شط السلام في سيارات إسعاف إلى مراكز صحية لتلقي العلاج.

وتتواتر حالات الاختناق في قابس التي تعاني من مخلفات تلوث بيئي يمتد لعقود.

ويطالب الأهالي في احتجاجات متواترة منذ أشهر بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي الذي تأسس منذ عام 1972.

وأضر التلوث البيئي بشكل كبير بالثروات البحرية في ساحل قابس وبواحاتها وبالوضع الصحي في الجهة.

وقبل يومين أعلنت الرئاسة التونسية عن الانتهاء من إعداد تقرير يتضمن توصيات من قبل لجنة متخصصة مكلفة بوضع حلول للأزمة البيئية في قابس.

ولم توضح الرئاسة خارطة طريق أو جدول زمني لتطبيق تلك التوصيات.