شيكو بانزا أساسيا في تشكيل الزمالك أمام المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري في بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر انطلاق مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء اليوم الخميس أرضية استاد برج العرب.

ويدفع معتمد جمال بالثنائي الشاب أحمد مجدي والسيد أسامة في قلب الدفاع، بينما لجأ للعناصر الأساسية على صعيد الثلاثي الهجومي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط : يوسف وائل "الفرنسي" – محمد حمد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج و أحمد صفوت ومحمود عصام الحصري وأنس وائل وعمار ياسر وحازم أسامة وأحمد شريف وناصر منسي.