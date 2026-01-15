موعد مباراة الأهلي القادمة بعد توديع كأس عاصمة مصر

ودع النادي الأهلي منافسات كأس الرابطة المصرية، بعد خسارته أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وأقيمت المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وشهدت تفوقًا نسبيًا لفريق طلائع الجيش الذي نجح في حسم اللقاء لصالحه، ليقصي الأهلي رسميًا من البطولة، في نتيجة مفاجئة ضمن مشوار كأس رابطة الأندية.

مباراة الأهلي القادمة:

يستعد الأهلي لتحويل تركيزه إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 23 يناير الجاري، على ستاد برج العرب.

ويتصدر الأهلي ترتيب مجموعته الإفريقية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فريق يانج أفريكانز، في صراع قوي على صدارة المجموعة مع استمرار المنافسات القارية.