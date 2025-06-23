البحرية اليونانية تنفذ دوريات قبالة ليبيا بعد ارتفاع أعداد المهاجرين في جزيرة كريت

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نشرت اليونان، قواتها البحرية لتنفيذ بدوريات في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي؛ لمنع القوارب التي تحمل المهاجرين من التوجه إلى اليونان عبر البحر المتوسط، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، اليوم الاثنين.

وقال ميتسوتاكيش، بعد لقاء الرئيس كونستانتينوس تاسولاس: "لن يكون مهربو البشر هم من يقررون من يدخل اليونان".

وأضاف أن نشر القوات يأتي بالتعاون مع السلطات الليبية ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي؛ بهدف إرسال رسالة واضحة من خلال المنع والردع.

وأوضح: "أعتقد أن هذه خطوة ضرورية في ظل الظروف الراهنة"، ولم يتم الكشف عن عدد السفن التي تم نشرها وكيف ستتعامل.

وارتفع عدد اللاجئين الذين يصلون جزيرة كريت من ليبيا بصورة كبيرة منذ بداية العام.

وكانت قوات خفر السواحل اليونانية، أنقذت الأسبوع الماضي، نحو 700 شخص قادمين من ليبيا خلال يومين.