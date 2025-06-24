كاسيميرو يقترب من الدوري السعودي

دخل البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، ضمن اهتمامات نادي النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.
ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بلاعب خط الوسط، الذي لطالما اهتم بالتعاقد معه الفترة الماضية.
وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن النصر جدد مفاوضاته مع كاسيميرو لبحث إمكانية التعاقد معه بعدما كان ضمن اهتماماته في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وفي وقت سابق أفادت التقارير السعودية بأن المطالب المالية لنجم خط وسط ريال مدريد الإسباني السابق كانت سبباً في أن تتعثر المفاوضات مع اللاعب.
ولعب كاسيميرو 42 مباراة الموسم الماضي بقميص اليونايتد سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى.
وينتهي عقد النجم البرازيلي الدولي مع يونايتد في صيف العام المُقبل علما بأن قيمته التسويقية تصل في حدود 10 ملايين يورو.