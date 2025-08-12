شركة ألمانية في قطاع الدفاع توقف موظفا عن العمل للاشتباه في صلاته بمؤسسات روسية

أوقفت شركة "ليبهير-إيروسبيس" الألمانية العاملة في قطاع الدفاع موظفا عن العمل للاشتباه في صلاته بمؤسسات روسية وقربه من حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة.

وقالت الشركة ردا على استفسار: "نأخذ الموقف على محمل الجد، وقد بدأنا تحقيقات داخلية فيما يتعلق بتلك الوقائع"، مضيفة أنه تم إيقاف الموظف المعني عن العمل انتظارا لنتائج التحقيق.

ووفقا لبياناتها، تُطوّر "ليبهير-إيروسبيس"وتُصنّع أنظمة متكاملة لقطاع الطيران. وتُستخدم أنظمة ليبهير لمعدات الهبوط، والتحكم في الطيران، وأنظمة التشغيل في الطائرات والمروحيات، من قبل جميع الشركات المصنعة الكبرى.

ومع ذلك، لا تشارك الشركة - وهي جزء من مجموعة "ليبهير" الألمانية-السويسرية متعددة التخصصات الصناعية - في مشاريع تخضع للسرية. لذلك، فإنها غير ملزمة بإخضاع موظفيها لفحوص أمنية. ورغم ذلك، تتضمن جميع عقود العمل إلزاما بالحفاظ على السرية. بالإضافة إلى ذلك، يخضع جميع الموظفين لتدريب على التعامل مع البيانات السرية.

وعلمت "ليبهير" الأسبوع الماضي من خلال استفسار بحثي أن أحد موظفيها على اتصال بأوساط مقربة من روسيا، ويُشتبه في انخراطه في حركة "مواطني الرايخ".

وعُيّن الرجل كمشترٍ استراتيجي عام ٢٠١١، ويعمل في تحليل التكاليف منذ عام ٢٠٢١. وبحسب بيانات الشركة، لم يكن للموظف إمكانية الوصول إلى بيانات استراتيجية أو ذات الصلة بالأمن في أي من الوظفيتين التي شغلها لدى الشركة.

ورفض المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية بافاريا التعليق على الواقعة، مُشيرا إلى حقوق الرجل في الخصوصية. وذكرت السفارة الروسية في برلين أنها تُقيم فعاليات عامة يحضرها مئات الأشخاص، موضحة في المقابل أنها لا تجمع أي بيانات شخصية عن زوارها.