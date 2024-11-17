ثلاثة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة سمارة في حي الشجاعية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,764 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,490 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم