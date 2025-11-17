ترامب: على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت للكشف عن ملفات إبستين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت للكشف عن الملفات المتعلقة بقضية جيفري إبستين، في تراجع مذهل عن موقفه بعد أن كان قد عارض الاقتراح في السابق.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من هبوطه في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا: "ليس لدينا ما نخفيه، وقد حان الوقت لتجاوز أكذوبة الديمقراطيين المرتكبة من قبل مجانين اليسار الراديكالي من أجل صرف الانتباه عن النجاح الكبير للحزب الجمهوري".

وكان الديمقراطيون وبعض الجمهوريين يضغطون من أجل إجراء من شأنه أن يجبر وزارة العدل على نشر المزيد من وثائق القضية.

ويعد تحول الرئيس اعترافا ضمنيا بأن مؤيدي الإجراء لديهم أصوات كافية لتمريره في مجلس النواب، على الرغم من أن مستقبل القرار في مجلس الشيوخ غير واضح.