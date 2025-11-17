الكرملين: موسكو لا تسعى إلى مواجهة حلف الناتو ونأمل في عقد لقاء بوتين وترامب بمجرد الانتهاء من التحضيرات

قال الكرملين، الاثنين، إن روسيا ما تزال تأمل في عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب فور الانتهاء من التحضيرات اللازمة وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاجتماع.

وأوضح بيان نقله تلفزيون "آر.تي" الروسي، أن جميع الأطراف حريصة على أن تتوافر الظروف لعقد اللقاء في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أن أي قمة تجمع الزعيمين يجب أن تحقق نتائج فعلية ومثمرة، وهو ما يستدعي استعداداً دقيقاً ومتأنياً.

ومع ذلك، أشار الكرملين إلى أنه من الصعب حالياً تحديد موعد يمكن القول فيه إن الظروف باتت ملائمة لعقد الاجتماع.

ويأتي هذا الموقف بعد أن كان ترمب أعلن الشهر الماضي إلغاء قمة كان من المقرر عقدها مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست، مبرراً ذلك بعدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب موقع الشرق الاخباري.

لكن الرئيس الأمريكي عاد وألمح في تصريحات سابقة هذا الشهر إلى وجود إمكانية لعقد لقاء جديد مع نظيره الروسي، ما أعاد الحديث عن احتمال استئناف التواصل المباشر بين الطرفين.

وخلال إحاطته الصحفية اليومية، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو وواشنطن تدركان أن التحضير الجيد شرط أساسي لنجاح أي لقاء محتمل بين بوتين وترامب.

وشدد بيسكوف على أن روسيا مهتمة بضمان تهيئة الظروف التي تسمح بعقد الاجتماع في أقرب فرصة، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تصاعد الخطاب العسكري المؤيد للحرب في عدد من العواصم الأوروبية، في إشارة إلى تصريحات وزير الدفاع الألماني بشأن احتمال اندلاع مواجهة بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي (الناتو).