مسؤول روسي رفيع يبحث في دمشق مع الرئيس السوري التعاون الاقتصادي

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف مع الرئيس السوري بشار الأسد في (دمشق) التطورات الأخيرة في سوريا وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال بوريسوف - خلال اللقاء مع الرئيس السوري اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - "في كل مرة عند القدوم إلى سوريا، من الجيد أن نرى الحياة السلمية تتم استعادتها"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله بشأن الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف : "أعتقد أننا خلال العام الأخير حققنا نتائج جيدة، حيث بدأ مصنع الأسمدة في الانتعاش والأمور تسير على ما يرام في طرطوس"، مشيرا إلى أن زيارته الحالية لدمشق تجري قبل اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة في موسكو هذا الشهر في ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه جاء إلى سوريا خصيصا لمناقشة التفاصيل.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قد وصل دمشق أمس الاثنين؛ لإجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد ومناقشة موضوع ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا.

يُذكر أن روسيا ترغب في استئجار ميناء طرطوس التجاري في سوريا.