ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا اليونان إلى 41 ألف مهاجرا

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض 136 مهاجرا في بحر إيجة قادمين من تركيا خلال يوم واحد.

وذكرت شبكة إي ار تي أن 338 مهاجرا آخرين تمكنوا من النزول في جزر ساموس وفارماكونيسي وتشيوس وساموثراكي أو عبور الحدود البرية في اليكساندروبولي.

ومازالت أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز استقبال اللاجئين بالجزر في تزايد، حيث يبلغ العدد حاليا أكثر من 41 ألف مهاجر، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ إقامة هذه المراكز وفقا لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يهدف للحد من تدفقات اللاجئين في آذار/مارس 2016.

وتشير إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 71368 مهاجرا ولاجئا عبروا من تركيا إلى اليونان في الفترة من الأول من يناير حتى 15 ديسمبر الجاري، 57056 منهم وصلوا بحرا و 14312 برا.

وبهذا يكون عدد اللاجئين الذين استقبلتهم اليونان قد ارتفع بواقع 20860 مهاجرا مقارنة بعام 2018 بأكمله.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 66 شخصا غرقوا في شرق بحر إيجة هذا العام حتى الآن أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا، مقارنة بـ 174 شخصا العام الماضي.