تسنيم: الحرس الثوري يستحوذ على قنبلة أمريكية بقدرة تدميرية هائلة بعد فشل انفجارها

أفادت وكالة تسنيم، بأن وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للحرس الثوري، تمكنت اليوم الثلاثاء، من الاستحواذ على واحدة من أكثر القنابل الموجهة الأمريكية تطوراً وهي بحالة سليمة تماماً.

وبحسب الوكالة، فقد أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، أعلنت عن الاستحواذ قنبلة من طراز (GBU-39 SDB) في محافظة لرستان بعد فشل انفجارها.

وأشارت إلى أن هذه القنبلة تتميز بقدرة تدميرية هائلة رغم خفة رأسها الحربي، كما تمتلك أنظمة توجيه وتحكم متقدمة، وتقنية مضادة للتشويش على نظام (GPS)، وتركيبة الكامبوزيت لهيكل القنبلة.

وتابعت الوكالة: «نجحت وحدة الكشف وتفكيك المتفجرات التابعة للحرس الثوري في محافظة لرستان، فجر اليوم، في إبطال مفعول هذه القنبلة التي لطالما أبدى الأمريكيون خشية كبيرة من كشف تقنياتها السرية».