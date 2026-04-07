ترامب يجدد تهديداته لإيران: سيحدث هجوم من نوع لم يروه سابقا

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن هجمات مدمرة على إيران، قائلا: "سيحدث هجوم من نوع لم يروه من قبل"، حال عدم التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز أمام مرور السفن التجارية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز" حيث أشار إلى أنه سينفذ تهديده اعتبارا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم.

وأمس الاثنين، أمهل ترامب طهران حتى الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 ت.غ) للتوصل إلى اتفاق، وتوعد اليوم بمحو الحضارة الإيرانية في حال انتهاء المهلة دون اتفاق.

وقال ترامب خلال تصريحاته لفوكس نيوز، "سيحدث ذلك عند الساعة 20:00" في إشارة إلى الخطة التي وصفها بأنها ستكون هجوما غير مسبوق ضد إيران.

وأعرب عن عدم رغبته في الخوض في احتمال التوصل إلى حل عبر التفاوض مع إيران بشأن أزمة مضيق هرمز.

وقال إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق :"سيحدث هجوم من نوع لم يروه من قبل".

واستدرك في الوقت ذاته أن هذا الموقف قد يتغير في حال إحراز تقدم في المفاوضات اليوم والتوصل إلى نتائج ملموسة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.