كتائب حزب الله في العراق تعلن إطلاق سراح الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق سراح الصحفية الأمريكية المختطفة شيلي كيتلسون، التي تعرضت للاختطاف من أحد شوارع بغداد الأسبوع الماضي.

وقالت الجماعة إن قرارها جاء "تقديرًا للمواقف الوطنية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مضيفة أن "هذه المبادرة لن تتكرر مستقبلًا"، ومشيرة إلى ضرورة أن "تغادر كيتلسون البلاد فور إطلاق سراحها".

ولم تعترف كتائب حزب الله سابقًا بمسؤوليتها عن اختطاف كيتلسون، رغم توجيه مسؤولين أمريكيين وعراقيين الاتهام إليها بالوقوف وراء العملية.

وقال مسؤولان في الجماعة، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه مقابل إطلاق سراح كيتلسون، سيتم الإفراج عن عدد من عناصر الجماعة الذين اعتقلتهم السلطات العراقية في وقت سابق.

وتبلغ كيتلسون من العمر 49 عامًا، وهي صحفية مستقلة عملت لسنوات في الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا، وكانت تتخذ من روما مقرًا لها لفترة، حيث بنت مسيرة مهنية بارزة رغم عملها بموارد محدودة مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الكبرى.

وكانت قد عادت إلى العراق قبل فترة قصيرة من اختطافها، رغم تحذيرات مسؤولين أمريكيين لها من المخاطر الأمنية، إلا أنها فضّلت البقاء.