وزيرة الصحة: تسجيل ٥٤٢ ألف مواطن بمحافظة بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل٥٤٢ ألف و٧٨٥ مواطن، وفتح ١٦٦ ألف و٨٢٧ ملف عائلي، بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال زيارة ميدانية تفقدية لوزيرة الصحة والسكان، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوحدة طب أسرة الحرفيين، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وراجعت الوزيرة ومحافظ بورسعيد إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين "المميكنة"، كما راجعت مخزون الأدوية وتأكدت من توافر الأصناف الدوائية للمرضي، كما اطمانت على آليات تنفيذ نظام الإحالة من الوحدات الصحية إلى المستشفيات.

وحرصا على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

كما تفقدت الوزيرة، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مستشفى الحياة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حيث تفقدا أقسام المستشفي المختلفة ومنها قسم الغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وراجعت ملفات المرضى، موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

كما حرصا على التحدث والاستماع للمرضي ومعرفة آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى رضا المواطنين.

وشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، فضلا عن مستوى النظافة بجميع أقسام المستشفي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة والدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد والدكتور أيمن رخا وكيل مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة اجتماع موسع مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بغرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد بنطاق حى الشرق لبحث مستجدات تطبيقها.