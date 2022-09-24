حكيمي وزياش يعادلان رقما تاريخيا للعرب في كأس العالم

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عادل ثنائي منتخب المغرب أشرف حكيمي وحكيم زياش، الرقم القياسي لنجم الكرة السعودية السابق محمد الدعيع، كأكثر اللاعبين العرب مشاركة في بطولة كأس العالم.

وشارك حكيمي وزياش في هزيمة المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب حمد الدولي مساء اليوم السبت، في مباراة المباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2022.

أصبح أشرف حكيمي وحكيم زياش أول لاعبين من المغرب يخوضان عشر مباريات في كأس العالم، ليقتسما مع الحارس السعودي محمد الدعيع صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر مشاركة في المونديال.

وأنهى المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بالمركز الرابع، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا المركز في تاريخ البطولة.