وزير التنمية المحلية يشهد المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا بمشاركة 4 محافظات

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة الشرقية لحضور المنتدى الثالث من برلمان شرق الدلتا والذي يعقد تحت شعار "العبور إلى المستقبل" وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وبمشاركة أعضاء برلمان شباب 4 محافظات هي الدقهلية والمنوفية ودمياط والشرقية.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية، عقب وصوله إلى المحافظة، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتعقد فعاليات المُنتدي الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا، في قاعة المؤتمرات بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية بحضور رئيس الجامعة والقيادات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن ترتكز جلسات المُنتدي علي عددًا من المحاور الهامة أبرزها: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التغُّيرات المناخية ما بعد Cop27، تطوير العشوائيات وكذا تطوير الطرق الجديدة، المشروعات القومية في نطاق كل محافظة".