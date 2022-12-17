إنفانتينو يسلم لاعبي كرواتيا الميداليات البرونزية بمونديال قطر

تسلم لاعبو المنتخب الكرواتي الميداليات البرونزية لمونديال قطر 2022 بعد الفوز على المغرب 2 /1، اليوم السبت، على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث.
وسلم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الميداليات البرونزية للاعبي كرواتيا ، بقيادة القائد لوكا مودريتش.
وبدأت المراسم بتكريم الطاقم التحكيمي للمباراة بقيادة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، بمعاونة الثنائي طالب المري وسعود أحمد، والبرازيلي رافاييل كلاوس ، الحكم الرابع.
وسبق للمنتخب الكرواتي الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال 1998 بفرنسا، قبل أن يفاجئ الجميع في النسخة الماضية بحصوله على المركز الثاني، عقب خسارته 2 / 4 أمام فرنسا في النهائي، تحت قيادة مديره الفني الحالي زلاتكو داليتش.
من جانبه أصبح المنتخب المغربي، أول فريق عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم يحصد المركز الرابع.