فصائل المعارضة السورية ترفض المقترح الروسي بشأن ريف حلب

كشفت مصادر في المعارضة السورية، اليوم السبت، رفض فصائل المعارضة السورية المسلحة المقترح الذي قدمته روسيا إلى تركيا بدخول القوات الحكومية السورية إلى منطقة تل رفعت ومنبج إلى جانب قوات قسد.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ(د .ب .أ)، "رفضت فصائل المعارضة المسلحة رفضا قاطعا أي اتفاق أو توافق بين تركيا والحكومة السورية عبر روسيا بدخول القوات الحكومية السورية الى جانب قوات الاسايش / الشرطة المدنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية / قسد في منطقتي تل رفعت شمال حلب ومنبج شرق حلب، بسبب وجود آلاف من ابناء المنطقتين مهجرين في مناطق ريف حلب ويريدون العودة الى مدنهم وقراهم".

وأضافت المصادر "عقد اجتماع أمس في بلدة حوار كلس بريف حلب الشمالي ضم قادة فصائل المعارضة وضباط من الجيش التركي والاستخبارات، ورفض بحث أي مقترح بوجود قوات النظام واسايش قسد في تل رفعت ومنبج وعين العرب / كوباني".

وبينت المصادر أن "روسيا تسعى بدخول القوات الحكومية والسيطرة على مناطق ريف حلب وأن تدخلها القوات الحكومية ومؤسساتها الى جانب سيطرة الاسايش على الجانب الأمني، أن يصبح عناصر قوات قسد جزءا من القوات الحكومية السورية ، الأمر الذي ترفضه فصائل المعارضة رفضاً قاطعا".

وقدمت روسيا مقترحا إلى تركيا يتضمن انتشار القوات الحكومية السورية وقوات الاسايش في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي وانسحاب القوات العسكرية التابعة لقسد لعمق 30 كم.

من جانبه.. أكد قائد عسكري في الجيش الوطني أن "القوات الحكومية السورية من خلال التعزيزات العسكرية التي ترسلها يوميا إلى منطقة تل رفعت شمال حلب ومنطقتي منبج وعين العرب شرق حلب تسعى للسيطرة على تلك المناطق، ولكن كل تلك التعزيزات لن تقف أمام قواتنا في حال تقدمنا للسيطرة على تلك المناطق".

وأضاف القائد العسكري لـ (د ب أ) " لدينا المئات في الفصائل العسكرية من أبناء تل رفعت ومنبج ويعيش أهلهم في مخيمات ويريدون العودة الى بلداتهم وقراهم ، الأمر الذي يشكل ضغطا على الأتراك لرفض أي مقترح لقبول سيطرة قوات النظام على تلك المناطق ما يعني عدم عودة الاف من ابناء تلك المناطق الى ديارهم ".

إلى ذلك قال سكان محليون في مناطق ريف منبج الجنوبي إن رتل عسكري يضم دبابات وعربات مدرعة ومدافع عبرت منطقة التايهة جنوب غرب منبج واتجهت الى مدينة منبج وريفها الشرقي.

وأضاف السكان لـ (د. ب.أ) "بشكل يومي تقريبا تعبر تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية السورية، إضافة الى الانتشار الكبير على خطوط مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية مع قوات قسد في ريف منبج الجنوبي والغربي".

وتواصل فصائل المعارضة السورية في مناطق ريف الرقة الشمالي قصفها على محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي ( ام فور ) حيث تعرضت اليوم مواقع لقوات قسد لقصف مدفعي من فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا.