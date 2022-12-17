رئيس قطاع التشغيل بشركة TLDــ The Land Developers: نستهدف مبيعات تعاقدية مليار جنيه وزيادة الأسعار من 10ــ 15% بداية العام القادم

• الإسراع بالإنشاءات وتمويل أدوات الشركة للتحوط من مخاطر السوق.. ورفعنا الأسعار 35% فى بداية 2022

• ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال عام 2023 لمشروعى أرمونيا وil Bayou

مشروع «il Bayou» فى سهل حشيش يستهدف السائح الأوروبى وبيع 30% من المستهدف





تستهدف شركة «TLDــ The Land Developers» تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام القادم بنحو مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه مبيعات حققتها الشركة خلال العام الحالى، تبعا لتصريحات عمر الطيبى، الرئيس التنفيذى لقطاع التشغيل بالشركة.



وقال عمر الطيبى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن مستهدفات الشركة خلال العام القادم فيما يتعلق بالمبيعات تتوزع ما بين 700 مليون جنيه لمشروع «أرمونيا» بالعاصمة الإدارية لإطلاق مرحلة بيعية جديدة، ونحو 300 مليون جنيه لمشروع «il Bayou» فى سهل حشيش.



تابع: اتبعت الشركة سياسة بيع حذرة خلال العام الحالى للتحوط من مخاطر السوق والاضطرابات الاقتصادية التى شهدتها السوق المحلية والعالمية، والمتوقع استمرارها خلال العام القادم، ولكن الشركة أثبتت قدرتها على التكيف مع هذه المخاطر واستيعاب صدمات السوق بقرار زيادة فى الأسعار بمعدل 45% على مدار العام على مرحلتين، الأول بمعدل 35% فى يناير 2022، والزيادة الثانية بمعدل 10% بعد قرار تحرير سعر الصرف فى أكتوبر 2022.



وقال عمر الطيبى «المتغيرات الاقتصادية الحالية تدفع الشركة لاعادة استراتيجيتها فى مراجعة التسعير شهريا وليس كل ثلاثة شهور كما كان متبعا، مشيرا إلى زيادة أخرى فى الأسعار مع بداية العام المقبل بمعدل من 10% إلى 15%».



«منذ سبتمبر 2021، بدأت أسعار مدخلات البناء فى الارتفاع تأثرا بتوجهات الفيدرالى الأمريكى وأزمة سلاسل الامدادات والتى أثرت على مستويات التضخم العالمى والمحلى وهو ما دفع الشركة للتحوط مبكرا من موجة ارتفاع الأسعار التى أصابت السوق خلال العام الجارى» قال عمر الطيبى.



وعن كيفية تحوط الشركة من مخاطر السوق، قال عمر الطيبى إن الاسراع بمعدل الإنشاءات والتمويل هما أكثر الأدوات التى تركز عليها الشركة لتجنب مخاطر السوق وحدوث فجوة بين البيع وتكلفة التنفيذ.



تابع: الشركة حاليا فى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع أحد البنوك للحصول على قرض يوجه للمساهمة فى الإسراع بالأعمال الإنشائية لمشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت على الأعمال الإنشائية لكافة المراحل التى تم طرحها للبيع وعددها 1000 وحدة، والمخطط تسليم المرحلة الأولى فى منتصف عام 2023 بنحو 350 وحدة، بخلاف 700 وحدة سكنية تحت الانشاء.



ويقام مشروع «ارمونيا» على مساحة 42 فدان بالعاصمة الادارية، باجمالى تكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه، قامت الشركة بانفاق نحو 500 مليون جنيه للمرحلة الاولى والمستهدف خلال العام القادم. وتم إنفاق 500 مليون جنيه للمرحلة الأولى والمستهدف خلال العام القادم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه بخلاف 200 مليون جنيه فى مشروع الشركة بسهل حشيش» تبعا لتصريحات عمر الطيبى.



تابع: اقتربت الشركة من التعاقد مع إحدى شركات المقاولات لتنفيذ عقد مقاولات بقيمة 200 مليون جنيه لمشروع «il Bayou» فى سهل حشيش تمهيدا لبدء التنفيذ فى يناير المقبل لأعمال تجهيز الأرض والمرافق للمرحلة الأولى وانشاء 35 وحدة.



وأطلقت شركة «ذا لاند للتطوير» فى نوفمبر الماضى مشروع «il Bayou» فى سهل حشيش بالبحر الأحمر وهو مشروع سكنى فندقى على مساحة 45 ألف متر مربع وبإجمالى استثمارات نصف مليار جنيه ويضم 85 فيلات مستقلة، توين أو تاون هاوس، بالإضافة إلى 60 شقة فندقية.



وقال عمر الطيبى إن الشركة نجحت فى تسويق 30% من المستهدف للمشروع منها 50% للأجانب والمصريين المقيميين بالخارج، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف دعم ملف السياحة والتصدير العقارى وتحفيز حركة السياحة وجذب رأس المال الأجنبى بمنطقة الغردقة، مضيفا أن قطاع الإسكان السياحى يشهد رواجا لرغبة العملاء فى امتلاك وحدات بالمناطق الساحلية، والتى ستكون وجهة لهم طوال العام.



أضاف أن منطقة سهل حشيش تشهد فجوة ما بين العرض والطلب على منتج الفيلات وهو ما دفع الشركة لتوفيره من خلال مشروعها الجديد والذى أصبح يتلاءم مع السائح الأجنبى الذى يرغب فى الاقامة الطويلة فى مصر.



وعن خطة الشركة للتعاقد على تطوير مشروعات جديدة، قال عمر الطيبى إن «TLDــ The Land Developers» تدرس عدة فرص لمشروعات يمكن التعاقد على إحداهما خلال الفترة المقبلة.