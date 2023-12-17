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اندلعت النيران داخل منزل من ثلاثة طوابق في بلدة مارون الراس جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت شبكة «روسيا اليوم»، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي الخيام وكفركلا ومرتفعات ‎كفرشوبا وتلة العويضة وبلدة الطيبة و‎محيبيب و‎ميس الجبل جنوب لبنان.

وأضافت أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منزلا كان مستهدفا سابقا ومهجورا في بلدة الخيام خلف معتقل الخيام سابقا.

إلى ذلك، تحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف في أجواء جنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر.