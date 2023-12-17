 سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعزل المعتقل الفلسطيني مروان البرغوثي وترفض الإفصاح عن مكانه - بوابة الشروق
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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعزل المعتقل الفلسطيني مروان البرغوثي وترفض الإفصاح عن مكانه

د ب أ
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 4:34 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 4:34 م

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، اليوم الأحد، أن "إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع".

وقال بيان صحفي، صادر عنهما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، إن "الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي".

وأضاف البيان: "إدارة السجون أدعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون– الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم)".

وذكرت أن المعتقل مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 أبريل 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40 عاما.


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