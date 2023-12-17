متحدث فتح: لا يمكن تحقيق أي إنجاز إلا بوحدة فتحاوية وحمساوية

شدد المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، على أهمية العمل على توحيد الصف الفلسطيني؛ لمواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحركة تعمل على فتح قنوات اتصال؛ لإعادة الاعتبار للوحدة الفلسطينية.

ولفت خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، إلى جاهزية الحركة للقاء مع الفصائل الأخرى في مصر الشقيقة، التي رعت جولات المصالحة على مدار السنوات الماضية، وآخرها في مدينة العلمين الجديدة.

وقال إن «فتح» بعثت برسائل لحركة «حماس»، من أجل الاستجابة للأصوات التي تنادي بترميم البيت الداخلي، معقبًا: «لن نتخلى عن مسئولياتنا في هذا الأمر، ونريد استثمار الوحدة في مواجهة تلك التحديات».

ونفى «إمكانية التحليق في أي إنجاز إلا بوحدة فتحاوية وحمساوية، وتحقيق شراكة سياسية تتفق الأطراف عليها»، معربًا عن أمله في أن تلقى الدعوة آذانًا صاغية من الجميع.

وتابع: «رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة، بسبب السلوك الإجرامي البشع، كما أنه يوسع ساحة المواجهة مع الاحتلال، لو استمر في عقليته الإجرامية التي يتعامل بها مع حقوق الشعب الفلسطيني».

وذكر أن «واشنطن تبحث عن سيناريوهات تخدم مصالحها ومصالح الاحتلال، لكنها اصطدمت بموقف الشعب الفلسطيني الراسخ والرافض للتهجير القسري»، مؤكدًا أن «السلطة الفلسطينية لم تخرج من غزة أبدًا ولم تتخل عن مسئولياتها فيها».