البطريرك الماروني اللبناني: انتخاب رئيس للبلاد في 2025

أفاد البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأنه سيصار إلى انتخاب رئيس جمهورية في السنة الجديدة 2025.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء عن الراعي قوله ، خلال رعايته مؤتمر ترسيخ الوجود المسيحي في لبنان الذي انعقد في الصرح البطريركي في بكركي، "إن لبنان لا يموت وقد مررنا بظروف صعبة وكل الأمور تدل على اننا في نهاية الطريق وصولا إلى الخلاص برعاية سيدة لبنان".

وأضاف " أننا بحاجة إلى إعادة بناء من دون خوف وبثقة تعلمنا أن نضع ايدينا بيد بعض، وكلنا نتطلع إلى التاسع من يناير المقبل ، ولا شك لدينا انه سيصار الى انتخاب رئيس في السنة الجديدة 2025 التي أعلنها قداسة البابا سنة مقدسة".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا يوم 28 نوفمبر الماضي إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الشهر المقبل.

وانتهت ولاية رئيس الجمهورية اللبناني السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد.