مستشار رئيس فلسطين: شعبنا ضحية بين مطرقة الاحتلال وسندان حركة حماس

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الجانب الفلسطيني يسعى لوقف إطلاق النار في غزة بغض النظر عن الثمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الإسرائيلي يماطل في التوصل إلى هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار.

رأى أن الشعب الفلسطيني أصبح ضحية بين مطرقة الاحتلال وسندان حركة حماس التي قال إنها لا تهتم بمصالح الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تعوّل على دور كل من مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح الهباش أن السلطة الفلسطينية تطالب بوقف العدوان على غزة بشكل كامل وحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الأولوية هي حقن دماء المدنيين، في وقت تحول فيه قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة.

ونوه بأنه من المبكر الحديث عن إدارة قطاع غزة، موضحًا أن هذه القضايا ستُحسم بناءً على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

