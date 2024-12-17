الخليج السعودي يكشف حقيقة ضم الأهلي لمحمد شريف

كشف نادي الخليج السعودي حقيقة الاتفاق مع الأهلي، بشأن التعاقد مع محمد شريف، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال حسين الدبيس، مدير نادي الخليج السعودي في تصريحات تليفزيونية: «لا عروض لـ محمد شريف، هو مستمر معنا وما في جديد».

وأضاف عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «عقد محمد شريف بيخلص مع نهاية الموسم الحالي في نهاية شهر 5، وموضوع التجديد معاه خاضع للتقييم».

وأكمل: «لسه باقي أكثر من دور كامل والأمر في المقام الأول والأخير راجع للرأي الفني للمدرب. لم يحدث أي تواصل مع الأهلي بشكل رسمي بشأن محمد شريف، أو أي نادٍ آخر، هذه الأمور تكون مع الوكلاء أكثر».

هذا وكان الأهلي قد أعلن قبل أيام التعاقد مع حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري الحالي، على سبيل الإعارة، خلال فترة كأس العالم للأندية 2025، في إطار تدعيم صفوف الفريق بالمونديال.