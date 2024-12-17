مستشفى كمال عدوان: الاحتلال استهدف خزانات المياه ونعيش أياما سوداء

أفاد مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال استهدف مولدات الكهرباء وشبكة الأوكسجين وخزانات المياه في المستشفى، ما يعرض حياة المرضى لخطر الموت، واصفاً ما يحدث بأنه "أيام سوداء".

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن جيش الاحتلال عمد إلى "تفخيخ شوارع بمحيط المستشفى واستهداف قسم العناية المركزة من خلال القناصة المتمركزين على أسطح الأبنية المجاورة، وطائرات من طراز كواد كابتر"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأكد أن جيش الاحتلال استهدف أيضا أسطح المستشفى ما أدى إلى إصابة خزانات المياه، إضافة إلى استهدافه مولدات الكهرباء وشبكة الأوكسجين، ملحقا أضرارا كبيرة فيها"، قائلاً: "المشهد بات يتكرر يوميا مع وصول عشرات الإصابات، جراء استهداف جيش الاحتلال منازل المدنيين والتجمعات".

كما أعرب عن أسفه "لعدم وجود أي ردود إيجابية على مناشداته السابقة لتحييد المنظومة الصحية من الاستهداف"، مشيرا إلى "وجود 64 جريحا و6 حالات بالعناية المركزة، وكل استهداف إسرائيلي يكلفنا سحب المرضى في الممرات، ما يهدد حياتهم