وزير الرعاية الاجتماعية السوداني يشارك في أعمال الدورة 103 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

ترأس معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية وفد السودان المشارك في أعمال الدورة ١٠٣ لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي انطلقت أعمالها، اليوم السبت، في القاهرة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب محمد جبران وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة المنظمة وممثلي سلطنة عمان والسعودية نواب للرئيس عن فريق أصحاب العمل والعمال.

ويتضمن جدول أعمال المجلس عدد من الموضوعات أهمها مناقشة تقرير وزارة العمل بدولة فلسطين حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، بجانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة ١٠٢ لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة ٥١ لمؤتمر العمل العربي وعدد من التقارير الإدارية والمالية التنظيمية بجانب تقرير حول مشاركة المنظمة في اجتماعات لجنة التنسيق العليا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.