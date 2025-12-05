لاعب الكويت: أغلقنا صفحة مباراة مصر وجاهزون لمواجهة الأردن

أكد راشد سعد الدوسري، لاعب منتخب الكويت، أن فريقه أغلق صفحة مباراة مصر تمامًا، وبدأ التركيز مباشرة على مواجهة الأردن ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وقال الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأردن:" تجاوزنا مباراة مصر، ومن اليوم التالي بدأ العمل مباشرة على مباراة الأردن، عملنا مع الجهاز الفني على معالجة السلبيات والبناء على الإيجابيات، وندخل المباراة بعزيمة لتقديم أداء قوي أمام المنتخب الأردني."

وأضاف: "سبق أن لعبنا أمام الأردن مرتين في التصفيات، وبالتالي لا يوجد فريق غريب على الآخر، نواصل العمل مع المدرب على تحسين الجوانب الفنية، ونتطلع لمساندة الجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية."

وتابع لاعب الأزرق: "تركيزنا داخل الملعب فقط. ندرك دعم جماهيرنا سواء في المدرجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نلتفت لأي أمور سلبية، فكل اهتمامنا منصب على أنفسنا وعلى تقديم أفضل ما لدينا."

وكان منتخب الكويت قد افتتح مشواره في كأس العرب بالتعادل مع مصر 1-1، ضمن مجموعة تضم أيضًا الإمارات والأردن.