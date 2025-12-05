يعقد اليوم الجمعة الاتحاد المصري للجوجيتسو اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي واستعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى في تمام الثالثة عصرًا بمقر مبنى الاتحادات الأولمبية باللجنة الأولمبية المصرية، على أن تُعقد الجلسة الثانية في تمام الخامسة مساءً حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الأولى، وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025 ولائحة النظام الأساسي للاتحاد.

ويشارك في الجمعية العمومية مندوبو الأندية والهيئات الرياضية الحاصلة على حق الحضور، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الشعراوي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للجوجيتسو قد عقد اجتماعًا أمس، ناقش خلاله الترتيبات النهائية المتعلقة بانعقاد الجمعية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنظيمها، إلى جانب متابعة الملفات الفنية والإدارية المرتبطة بخطة تطوير ونشر اللعبة على مستوى الجمهورية.

وأكد العميد محمد الشعراوي، رئيس الاتحاد، في تصريحات سابقة، أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على توسيع قاعدة الممارسين وتطوير منظومة البطولات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد في دعم مكانة رياضة الجوجيتسو في مصر.