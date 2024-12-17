الدفاع المدني السوري يعلن انتشال رفات 21 جثة مجهولة الهوية من موقع مكشوف في ريف دمشق

قالت فرق البحث في الدفاع المدني السوري، إنها انتشلت رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية أمس الاثنين، من موقع في ريف دمشق الشرقي.

وبحسب بيان صادر عن الدفاع المدني، مساء الثلاثاء: «جاءت عملية الانتشال، بعد بلاغ وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي».

وتوجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع وعاينته وهو عبارة عن أرض زراعية غير مستثمرة، يوجد فيها ركام وأتربة.

وبحسب شهود عيان وأهالٍ في المنطقة فإن «هذه الرفات لم تكن موجودة في المكان وشاهدوا سيارة محملة بهذه الرفات ووضعتها في المكان وغادرته، وكان ذلك بتاريخ 9 ديسمبر 2024».

وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات، وفقا للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال جميع الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

وأضاف البيان: «تحتاج آلاف العائلات السورية لمعرفة مصير أبنائها الذين كانوا معتقلين أو مختفين قسرياً، كل شخص مفقود يمثل عائلة تعيش حالة من الحسرة وتعاني من الألم المصاحب لحالة عدم اليقين والتأثير البالغ على حياتها اليومية وعلى المجتمعات التي تعيش فيها هذه العائلات».

وذكر أن «المقابر الجماعية والرفات البشرية الموجودة في سوريا تعتبر واحدة من أهم المصادر لمعرفة مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً، وتوفر أدلة فيزيائية عن مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين فيها».