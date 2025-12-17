أمينة أردوغان: تابعت فيلم صوت هند رجب بغصة تخنق الأنفاس

• سيدة تركيا الأولى: صوت الطفلة التي انتُزعت من الحياة بوحشية في غزة، كان صرخة استغاثة سمعها العالم ولكن لم يستجب أحد

قالت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان إنها تابعت "بغصة تخنق الأنفاس" فيلم "صوت هند رجب"، الذي يتناول القصة الحقيقية للطفلة الفلسطينية التي قتلها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجرى عرض فيلم "صوت هند رجب" بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، وهو من كتابة وإخراج التونسية كوثر بن هنية.

وقالت أردوغان بتدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، "إن ’صوت هند رجب‘ الطفلة ذات الـ 6 أعوام التي انتُزعت من الحياة بوحشية في غزة، كان بمثابة صرخة استغاثة سمعها العالم أجمع ولكن لم يستجب لها أحد".

وتابعت: "شاهدنا بغصة تخنق الأنفاس الفيلم الذي لم يسمح لتلك الصرخة أن تتلاشى في الظلام، بل أيقظ الضمائر وأبقى الذاكرة حية".

وترحمت عقيلة الرئيس التركي على الطفلة هند رجب وعلى جميع الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأردفت: "آمل أن تستمر قصة هند رجب غير المكتملة وصوتها في إيقاظ العالم، كما أهنئ من صميم قلبي كل من ساهم في إنجاز هذا العمل".

الفيلم إنتاج مشترك تونسي - فرنسي، من إخراج كوثر بن هنية، ويجسّد على الشاشة الكبيرة مكالمات هند الهاتفية مع موظفي الاتصال بالهلال الأحمر الفلسطيني، مع الحفاظ عليها تقريبا دون تغيير.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى عالميا في الدورة الـ82 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، ونال الجائزة الكبرى للجنة التحكيم "الأسد الفضي".

وبعد العرض الأول، قوبل بتصفيق حارّ طويل، كما اختير مرشحا أوليا لتونس لجوائز الأوسكار.

وأواخر يناير 2024، قتلت هند في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة كانت داخلها مع أقاربها، حيث ظلت عالقة بين جثث أقاربها الذين قتلوا على الفور بعد استهداف السيارة.

ومع بداية الاستهداف تواصلت هند هاتفيا مع الإسعاف لإنقاذها، إلا أن إسرائيل استهدفت الطاقم الإغاثي الذي وصل لإنقاذها، وبعد 12 يوما من الحادثة عُثر على الطفلة وقد فارقت الحياة.