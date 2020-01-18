إلقاء القبض على امرأة ألمانية بعد ترحيلها من تركيا بشبهة الانتماء لتنظيم داعش

ألقت الشرطة الألمانية القبض على امرأة يعتقد أنها من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي عقب وصولها إلى ألمانيا بعد ترحيلها من تركيا، مساء اليوم الجمعة.

صرح بذلك متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية بناء على سؤال وجه إليه.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن المرأة / 29 عاما/ وهي من ولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد، وصلت إلى فرانكفورت على متن طائرة ألمانية من إسطنبول برفقة صبي في الخامسة وفتاتين في سن الثانية.

وذكرت معلومات بأن أمرا بالقبض عليها كان في انتظارها بتهمة انتمائها لمنظمة إرهابية.

وتسلم مسؤولو مكتب رعاية الشباب المسؤولية عن الأطفال.

وقالت وزارة الداخلية التركية على موقع "تويتر" مساء اليوم الجمعة إن الأمر يتعلق بمن أسمتهم: "مقاتلين إرهابيين"، يحملون الجنسية الألمانية.

ولم تعلن الوزارة أية معلومات محددة عن الاتهامات الموجهة إليهم أو المكان الذي سينقلون إليه كما يحدث ذلك عادة.

إلا أن هذه المعلومات التركية ينبغي إجمالا أخذها بحذر: حيث ترد في البيانات التركية أحيانا أسماء أطفال بين من يقال عنهم إنهم "مقاتلون إرهابيون"، ويمكن أن ينطبق ذلك على هذه الحالة أيضا.