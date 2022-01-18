اتفق نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، على عقد مؤتمر لقبائل التماس بين دولتي السودان وجنوب السودان في فبراير المقبل.

والتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في الخرطوم اليوم الثلاثاء، مع مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أزلية العلاقات بين السودان وجنوب السودان، داعيا لتطويرها في المجالات كافة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

من جانبه، قدم قلواك، عرضا لنائب رئيس مجلس السيادة حول سير تنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان، خاصة ترتيبات تخريج القوات المدمجة خلال الأيام المقبلة.

وقال قلواك إن اللقاء تطرق إلى قضايا الحدود بين الدولتين، مشيدا بقرار مجلس السيادة "الشجاع"، بإعادة فتح المعابر بما يسهل حركة التجارة بين البلدين.

وأشار إلى مناقشة بعض الإشكالات التي تنشأ بين القبائل الحدودية، لافتا إلى أن مؤتمر قبائل التماس في فبراير المقبل سيشمل الولايات الحدودية كافة، وسيعقد بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة، وممثلين من دولة جنوب السودان لمعالجة مشاكل الرعاة وظاهرة انتشار السلاح.