إصابة 4 عمال انهارت بهم سقالة بمدينة أكتوبر

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أصيب 4 عمال بجروح متفرقة بالجسد، أثر انهيار سقالة بناء، أثناء عملهم بمنطقة غرب سوميد بمدينة أكتوبر، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط سقالة بعمال ووجود مصابين بمنطقة غرب سوميد في مدينة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انهيار سقالة أثناء تواجد عدد من العمال عليها وأصيب 4 منهم بجروح متفرقة بالجسد، ونقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.