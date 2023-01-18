 8 فبراير.. بوسي شلبي تقدم حفل افتتاح مهرجان المنصورة المسرحي - بوابة الشروق
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8 فبراير.. بوسي شلبي تقدم حفل افتتاح مهرجان المنصورة المسرحي


نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 6:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 6:02 م

استقرت إدارة مهرجان المنصورة المسرحي على الإعلامية بوسي شلبي، لتقدم ‏حفل افتتاح الدورة الثانية التي تنطلق ٨ فبراير المقبل، والذي يخرجه عادل بركات، ويقام ‏على مسرح محافظة الدقهلية.

وتحمل الدورة اسم الفنان ‏الراحل عبد الغفار عودة، ويرأسها الفنان أحمد وفيق‎، ويتم خلال تكريم اسم الفنان الراحل سامي العدل، كما يقيم المهرجان ندوة عن مسيرته، بحضور شقيقيه السيناريست د. مدحت العدل والمنتج جمال العدل، كما اختار المهرجان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضيف شرف المهرجان هذا العام.

وكانت لجنة المشاهدة انتهت من أعمالها بمشاهدة ٦٠ عرضا مسرحيا خلال ٥ أيام، ‏اختارت من بينها ما يزيد عن ١٢ عرضا مسرحيا تشارك في الدورة الثانية، وتعرض ‏أكثر من عرض خلال أيام المهرجان بعدة مسارح مختلفة داخل محافظة الدقهلية ‏وكافة محافظات الدلتا‎.‎

الجدير بالذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظيم محافظة الدقهلية وبرعاية ‏وزارة الثقافة، ‏ويرأس اللجنة العليا د أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومدير المهرجان ‏المخرج المسرحي أحمد عبدالجليل، وأحمد الشرقاوي مديرا تنفيذيا للمهرجان، ‏وأمين عام المهرجان إيمان أبوالغيط، وتقام الدورة الثانية على مسارح ‏المنصورة و4 محافظات أخرى، ‏بمشاركة فرق مسرحية من مصر وعدة دول عربية، كما تجرى على ‏هامشه عدد ‏من الورش الفنية والندوات.‏

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