نيويورك تايمز: أمريكا أرسلت ذخيرة مخزنة في إسرائيل لأوكرانيا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة أرسلت مخزونا من الذخيرة التي كانت مخزنة في إسرائيل لتستخدمه أوكرانيا في حربها ضد روسيا، قائلة إن القرار اتُخذ في العام الماضي في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي حينئذ يائير لابيد.

وقالت الصحيفة إن واشنطن اتفقت في العام الماضي مع تل أبيب خلال ولاية حكومة لابيد، حول توريد ذخيرة مدفعية من عيار 155 مليمترا إلى أوكرانيا من مستودعات أمريكية في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، القول إن الصفقة تتضمن نقل 300 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، وتم شحن نصفها بالفعل إلى أوروبا ومن المتوقع تسليمها إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وتابعت: "تتم عمليات التسليم من المستودعات الأمريكية التي تم إنشاؤها في إسرائيل بعد حرب أكتوبر عام 1973، لاستخدامها من قبل الجيش الأمريكي في أي عمليات عسكرية بالشرق الأوسط".

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن الحكومة الإسرائيلية السابقة عارضت في البداية، شحن هذه الذخيرة من المستودعات الأمريكية، لخشيتها من رد فعل سلبي محتمل من جانب روسيا، لكن بعد طلب رسمي من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وافق لابيد على طلب واشنطن، وذلك من أجل تجنب التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة.