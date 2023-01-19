تقارير: ألمانيا مستعدة لإمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد بموجب شروط

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ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس يرغب في السماح بإرسال دبابات قتالية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا بموجب شروط محددة.

وأوضح شولتس في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ألمانيا لن ترسل الدبابات إلى أوكرانيا، إلا إذا أتاحت أمريكا بدورها دبابات أبرامز القتالية الرئيسية لأوكرانيا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج".

وذكر التقرير أن بايدن لم يحسم موقفه بعد خلال مكالمة أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة بيلد أيضا أن شولتس يرغب في السماح بإرسال دبابات ليوبارد الألمانية والسماح لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بإرسالها، نقلا عن مسؤولين حكوميين، شريطة أن تمد الولايات المتحدة كييف أيضا بدبابات أبرامز.