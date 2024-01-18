تنطلق الخميس منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تحمل معها طموحات كبيرة للمنتخبات التي حققت نتائج سلبية في الجولة الأولى من أجل التعويض والعودة للمسار الصحيح، بينما تسعى منتخبات أخرى لتأكيد تفوقها.

وتتصدر المواجهات ذات الطابع الثأري، مباريات الجولة الثانية والتي لا يمثل فيها الفوز مجرد انتصار و3 نقاط لأحد الطرفين، بل أيضا سيكون رداً للاعتبار بعد هزائم سابقة منعت تأهل أو تتويج لأحد المنتخبات.

مصر وغانا.. صدام متكرر

عادةً ما تتصدر فكرة الثأر، مباريات مصر وغانا، ففي الألفية الحالية كانت هناك عديد المواجهات بنتائج مختلفة ما بين تفوق للفراعنة وانتصار للنجوم السوداء.

لعل أبرز المشاهد نهائي نسخة 2010 وفوز مصر بهدف نظيف لمحمد ناجي جدو والتتويج باللقب الثالث على التوالي والسابع في تاريخ المصريين، وهو آخر ألقاب المنتخب بالبطولة، وكذلك صدام الدور الفاصل المؤهل لمونديال 2014 والخسارة 6-1 أمام النجوم السوداء ثم الفوز الباهت إيابا 2-1، كما اصطدم المنتخبان في أمم أفريقيا 2017 وفازت مصر بصاروخية محمد صلاح، بينما اجتازت مصر عقبة غانا أيضا في تصفيات كأس العالم 2018.

النسور vs الأفيال

صدام آخر بطموحات كبيرة للمنتخبين، منتخب نيجيريا تعادل بشكل مفاجئ مع غينيا الاستوائية "1-1"، بينما فاز كوت ديفوار على غينيا بيساو، ليطمح في تأمين تأهله لدور الـ 16.. أما عن المواجهات السابقة وطموح الثأر فحدث ولا حرج..

المواجهة التي تقام في السابعة من مساء الخميس، سبقها العديد من اللقاءات الفاصلة في تاريخ المنتخبين، سواء على مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية، أو تصفيات المونديال.

آخر لقاء جمع المنتخبين "رسمياً" كان في ربع نهائي أمم أفريقيا 2013، والتي فازت بلقبها نيجيريا، حيث فاز النسور بنتيجة 2-1، وهو ما يمنح الأفيال فرصة الثأر على أرضهم ووسط جماهيرهم.

صراع الأسود

أسود الكاميرون سيكونون في مواجهة صعبة ضد أسود التيرانجا.. حامل لقب نسخة 2017، سيصطدم ببطل 2021، في مواجهة يحتاج فيها المنتخب الكاميرون أكثر للانتصار بعد تعثره بالتعادل ضد غينيا الجولة الماضية، بينما فاز المنتخب السنغالي على جامبيا بثلاثية.

الثأر أيضا سيكون عنوانا لهذه البطولة، فبجانب تاريخ طويل من الصراع بينهما، فإن أسود الكاميرون في طريقهم للقب 2017، انتصروا على السنغال بركلات الترجيح في ربع النهائي بعد مواجهة ماراثونية انتهت بنتيجة سلبية، وفي تلك المباراة أهدر ساديو ماني الركلة الأخيرة للسنغال، بينما سجل فنسنت أبوبكر ركلة الحسم للكاميرون.

غينيا Vs جامبيا

رغم أن المنتخبين كلاهما ليس من بين القوى الكبرى، إلا أن آخر مواجهة بينهما جرت في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً بدور الـ 16 وفاز المنتخب الغامبي بهدف موسى بارو، ليتأهل لربع النهائي، فيما يرجع آخر فوز غيني على جامبيا إلى نحو 14 عاما.

نسور قرطاج vs نسور مالي

مواجهة أخرى بشعار النسور، سواء لتونس أو لمالي، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار، المنتخب التونسي بعد خسارته من ناميبيا، ونظيره المالي بعد فوزه على جنوب أفريقيا.. وتزيد أهمية تلك المواجهة علماً بأن تأهل منتخب تونس للنسخة الماضية للمونديال كان على حساب مالي في الدور الفاصل، وبهدف ذاتي أيضا، ومن ثم فإن المنتخب المالي لن يجد فرصة أفضل من تلك حتى يجهز على فرص نسور قرطاج في التأهل ويرد الاعتبار

المغرب والكونغو

كما هو الحال بالنسبة لتونس ومالي، فإن الأمر يتكرر ما بين المغرب ومالي، المنتخب المغربي كان تأهله ومشاركته التاريخية في مونديال قطر 2022، على حساب الكونغو، حيث فاز أسود الأطلسي في الدور الفاصل 5-2 في مجموع المباراتين.