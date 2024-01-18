الرعاية الصحية: انطلاق البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي لمعايير الاعتماد داخل منشآتها ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد داخل عدد من منشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن البرنامج يهدف لإمداد المتدربين من مسئولي الجودة بالمنشآت الصحية بالمعرفة والمهارات الفنية لتطبيق معايير الاعتماد داخل المنشآت، وتنمية قدراتهم على استقراء وفهم وتفسير معايير الاعتماد وتأهيلهم بعد انتهاء عملية المحاكاة على تطبيق كل معايير الاعتماد بجدارة وكفاءة.

وأضافت أن فعاليات البرنامج تستمر لمدة 13 أسبوعًا بمستشفيات «الزهور والرمد والحياة بورفؤاد والنصر التخصصي» ببورسعيد، يتم خلالها المرور على أقسام الطوارئ والداخلي والرعايات، والعمليات والصيدلية، والمعمل والأشعة بالمستشفيات؛ للاطلاع على آلية تقديم الخدمات الطبية طبقًا لأعلى معايير الجودة، والاطلاع على سجلات العمل والسجلات الطبية ونماذج الملف الطبي وملفات العاملين ومؤشرات الأداء؛ لتعزيز قدرات المتدربين حول التطبيق الأمثل لمعايير الجودة داخل المنشآت.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد السبكي إن البرنامج التدريبي يتضمن التدريب عن بُعد لأخصائي الجودة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك على البرامج التدريبية الخاصة بالجودة وسلامة المرضى والمُعدة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الياباني (JICA).

وأكد تقديره للمساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية والتي تعزز جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، وهو ما يتسق مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي قوي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أهمية تشارك الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مضيفًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرضًا على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية.

يذكر أن البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد تم تحت إشراف الدكتورة مروة طه مدير عام الجودة بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور صافيناز إسماعيل مدير عام الجودة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مي أبو الفتوح مدير محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتدريب مدراء الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية والموارد البشرية بمستشفيات «الحياة بورفؤاد، الرمد، النصر التخصصي، الزهور» بمحافظة بورسعيد.