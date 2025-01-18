 مصرع وإصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد - بوابة الشروق
السبت 18 يناير 2025 10:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع وإصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: السبت 18 يناير 2025 - 10:40 م | آخر تحديث: السبت 18 يناير 2025 - 10:40 م

لقي شخص مصرعه بينما أصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة الداخلة، مساء اليوم السبت، بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، بلاغاً يفيد مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف مدعومة بسيارات الشرطة إلى موقع الحادث.

تم نقل المتوفى ويدعى أحمد يوسف حسين، 57 عاما، إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، ونقل المصابين وهما فاطمة عمر محمد، 52 عاما، وثناء حسن محمد، 42 عاما، إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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