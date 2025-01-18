قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المعركة في غزة لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن أمامهم طريق طويل.

وأضاف في كلمة له، مساء السبت، قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، أن قراراتهم تأخذ في الاعتبار ما سماها «المصالح الوطنية»، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الخوض في التفصيل.

ولفت إلى أن حركة حماس غيَّرت موقفها في المفاوضات بسبب ما زعم أنه نجاح من إسرائيل في عزل الحركة في المعركة، مدعيًا أن إسرائيل ألحقت الضرر بما وصفه بالمحور الإيراني كله، وأن بوسعها القيام بالمزيد.

وادعى أن إسرائيل حققت إنجازات في الحرب وقامت بتغيير الصورة في الشرق الأوسط كله، وأن حماس أصبحت وحيدة، وفق زعمه.

ونوه في الوقت نفسه بأن الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق سيتم إبعادهم إلى غزة أو إلى الخارج، في إشارة إلى عدم إعادتهم للضفة.

وأشار نتنياهو، إلى أنهم يعملمون على إعادة كل المحتجزين، متعهدًا بتنفيذ كل أهداف الحرب.